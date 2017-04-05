

Irak ve Suriye'deki söz konusu 3 merkeze "Fırat'ın Kılıcı" indirilmesi planlanırken bir yandan da buralardan oluşacak sızmalara karşı üst düzey önlem alındı. Bu kapsamda Kuzey Irak'ta Sincar ve Haseke üzerindeki baskı artırılırken, jandarma ve emniyet Kilis-Nusaybin-Suruç hattında sızmalara karşı anlık operasyon yapacak.



Suriye ve Irak sınırındaki Mardin'in Dargeçit, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Şırnak'ın merkezi başta olmak üzere, İdil, Cizre, Uludere, Silopi ilçeleri, Hakkâri'nin Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ilçesi olmak üzere 12 merkezde başlayacak operasyonlarla teröristlerin sızması önlenecek. Terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen iç güvenlik harekâtları ise kararlılıkla devam edecek. İki koldan ilerleyecek iç güvenlik harekâtlarıyla PKK'nın şehir yapılanmasına nefes aldırılmayacak.



Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Amanoslar'da gezen ve Karadeniz'e sızmaya çalışan teröristler bulunuyor. Bahar ayları ile birlikte Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Tunceli, Şırnak, Hakkâri ve Diyarbakır'ın kuzeyinde bölgeyi iyi bilen 15-20 kişilik özel timler sürekli alanda kalacak.







kaynak:sabah