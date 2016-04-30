SİNİR KRİZİ GEÇİREN ŞAFAK SEZER'İN SON DURUMU NASIL?
Sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Şafak Sezer'den güzel haberler geldi. Kendisini hastanede ziyaret eden Deniz Akkaya ünlü komedyen Şafak Sezer'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şafak Sezer'in son sağlık durumu nasıl?
Sinir krizi geçiren Şafak Sezer'in son sağlık durumu nasıl?
"ÇOK İYİYİM, İŞİME GÜCÜME BAKIYORUM"
Canlı yayında müjdeli haberi veren Deniz Akkaya, "Kendisine dün mesaj attım. Şafak akşam üstüne doğru mesajla cevap verdi. Çok iyi olduğunu söyledi. Yeni bir film projesinden bahsetti. Hatta 'Kızını da al bize gel, çocuklarımızın tanışmasını istiyorum. İşime gücüme bakıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
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