SINIR KARAKOLUNDAN ACI HABER! KALP KRİZİ GEÇİREN ASKER ŞEHİT OLDU
Hatay'daki sınır karakolunda görev yapan asker, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.
Hatay'da sınır karakolunda görev yapan bir asker geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesindeki Görentaş Sınır Karakolunda vatani görevini yapan Jandarma Piyade Er Cihan Sezen bugün sabaha karşı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Sezen'in, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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