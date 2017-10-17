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Sınır karakolundan acı haber! Kalp krizi geçiren asker şehit oldu

SINIR KARAKOLUNDAN ACI HABER! KALP KRİZİ GEÇİREN ASKER ŞEHİT OLDU

Hatay'daki sınır karakolunda görev yapan asker, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.

Tarih : 17 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Sınır Karakolundan Acı Haber! Kalp Krizi Geçiren Asker Şehit Oldu(6/10)2

Hatay'da sınır karakolunda görev yapan bir asker geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesindeki Görentaş Sınır Karakolunda vatani görevini yapan Jandarma Piyade Er Cihan Sezen bugün sabaha karşı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Sezen'in, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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