

Sarp Sınır Kapısı'nda sıkışıklığı önlemek için yapılan labirent kimileri tarafından eziyet olarak tanımlanırken kimi tarafından da yüzyılın buluşu olarak nitelendirildi.







Türkiye'nin Kafkasya Bölgesi'ne açılan en önemli kapısı olan Gürcistan ile Türkiye arasındaki Sarp Sınır Kapısı son 15 gündür çok ilginç bir görüntüye ev sahipliği yapıyor.Günde on binlerce kişinin yaya olarak geçiş yaptığı kapıda zaman zaman yaşanan izdihamların önlenmesi için idare çok ilginç bir yol bulmuş.







İdare kapıdan geçiş yapmak isteyenleri nizami sıraya sokabilmek için demir bariyerlerden 7 metre genişliğinde 11 sıradan oluşan bir labirent inşa etti.Türkiye'den Gürcistan'a yaya olarak geçmek isteyenler resmi işlemleri yaptırmak üzere 10 metre mesafedeki gişelere ulaşmak için 77 metre koridordan geçmek zorunda kalıyor. Labirente giren yolcular tam 11 zikzak çizerek gişeleri ulaşıyor.







Konuyla ilgili açıklama yapan vatandaşların kimi uygulamayı sert bir dille eleştirirken, kimisi ise yerinde bir uygulama olduğunu belirtiyor. Kimi vatandaşlar ise uygulamanın kilo vermek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getiriyor.