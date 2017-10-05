SINIR KAPISINDA MEMURLARIN ŞÜPHELENİP ARAMA YAPTIĞI ARAÇTAN 18 FİLDİŞİ ÇIKTI
Kırklareli'ndeki Dereköy sınır kapısında gümrük memurları şüphelendikleri aracı detaylı biçimde aradı. aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 18 fildişi ele geçirildi.
ŞÜPHE ÜZERİNE ARAÇ DİDİK DİDİK ARANDI
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınırdan geçiş işlemlerini yaptıran bir araç gümrük muhafaza ekiplerince şüphe üzerine detaylı aramaya tabi tutuldu.
Aramada, Avrupa'ya kaçırılmak üzere plakası ve sürücüsü belirtilmeyen aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 18 fildişi ele geçirildi.DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK
Sürücüye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının daha sonra olayla ilgili detaylı açıklama yapacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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