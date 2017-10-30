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Sınır Kapılarındaki Kuyruk Çilesini Bitirecek Plaka Okuma Sistemi 1 Kasım'da Başlıyor!

SINIR KAPILARINDAKİ KUYRUK ÇİLESİNİ BİTİRECEK PLAKA OKUMA SİSTEMİ 1 KASIM'DA BAŞLIYOR!

Sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırlanan taşıt plaka okuma sistemi, 1 Kasım'dan itibaren devreye girecek.

Tarih : 30 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Sınır Kapılarındaki Kuyruk Çilesini Bitirecek Plaka Okuma Sistemi 1 Kasım'da Başlıyor!(6/10)2

Sınır kapılarındaki kuyruk çilesi tarih oluyor. Plaka okuma sistemi, 1 Kasım'dan itibaren devreye girecek. Uygulamanın başlayacağı sınır kapılarından Kapıkule'de giriş ve çıkışlara plaka okuyan kameralar takılarak sistem hazır hale getirildi.

KAPIKULE'DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin Edirne ziyareti sırasında açıkladığı 'taşıt plaka okuma sistemi'nin hazırlıkları, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin en büyük kara ulaştırma sınır kapısı olan Kapıkule'de tamamlandı.

GÜMRÜĞÜN İKİ NOKTASINA ÖZEL KAMERALAR KURULDU

Türkiye'ye giriş veya çıkış yapacak araçların gümrük girişinde plakasını kamaralar sayesinde otomatik olarak kaydedeceği sistem için gümrüğün iki noktasına özel kameralar kuruldu. 1 Kasım'dan itibaren hizmete girecek sistemin, gümrüklerdeki kayıt yoğunluğunu azaltması ve işlemleri hızlandırması planlanıyor.

ARAÇLAR DURMADAN GEÇİŞ YAPACAK

Uygulamaya göre giriş ya da çıkış yapacak araçlar gümrük kapılarında durdurulmadan kameralar sayesinde otomatik olarak sisteme kaydedilecek. Bunun için ayrıca memur görevlendirilmeyecek. 24 saat kullanılacak sistem sayesinde daha önce memurların 'manuel' (elle) kayıt yaptıkları sistem de tarihe karışacak.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, geçen ağustos ayındaki Edirne ziyareti sırasında, testin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yapıldığını ve başarılı bir sonuç elde edildiğini ifade ederek, 1 Kasım'dan itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'nın yanı sıra 20 gümrük kapısında sistemin faaliyete geçeceğini ifade etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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