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Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı
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Sınır hattında dikkat çeken hareketlilik! Tanklar bölgeye ulaştı

SINIR HATTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK! TANKLAR BÖLGEYE ULAŞTI

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Tanklar Hatay'a ulaştı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı(5/10)1

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor.

HATAY'IN KIRIKHAN İLÇESİNE 5 TANK GİRİŞ YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Akşam saatlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 5 tank giriş yaptı.

TANKLAR BİRBİRLERİNE ULAŞTI

Askerler güvenlik önlemleri içerisinde sınır birliklerine sevk edildi. Askeri konvoyla gelen tanklar, birliklerine ulaştı. Bölgede askeri hareketlilik sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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