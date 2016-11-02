O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SINIR GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZEN!


SINIR GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZEN!
Tarih : 02 Kasım 2016, 11:47
Puan Ver : Sınır Güvenliğine Yeni Düzen!(5/10)6


Hükümetin 2017 yılı programına göre, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı sınır güvenliği teşkilatı kurularak, çok başlı yapıya sahip olan sınır muhafazası tek çatı altına alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve kapasitesi artırılarak, vatandaşların terör ve terörle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi çalışmaları yürütülecek.



Terörle mücadelede uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile iş birliği faaliyetleri artırılacak, güvenlik birimlerinin önleyici kolluk kapasitesi güçlendirilerek terörle mücadele kapasitesi artırılacak.

İçişleri Bakanlığınca, suçun işlenmesinden önce yürütülecek önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin, suçun işlenmesinden sonra yürütülen bastırıcı ve soruşturmacı güvenlik hizmetlerinden daha etkin olduğu bilinciyle genel kolluk gücünü oluşturan polis, Jandarma ve sahil güvenlik personelinin önleyici kolluk kapasitesi geliştirilmesi hedefleniyor.








Etiketler: Sınır  Güvenliğine  Yeni  Düzen    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER