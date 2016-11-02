

Hükümetin 2017 yılı programına göre, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı sınır güvenliği teşkilatı kurularak, çok başlı yapıya sahip olan sınır muhafazası tek çatı altına alınacak.



Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve kapasitesi artırılarak, vatandaşların terör ve terörle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi çalışmaları yürütülecek.



Terörle mücadelede uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile iş birliği faaliyetleri artırılacak, güvenlik birimlerinin önleyici kolluk kapasitesi güçlendirilerek terörle mücadele kapasitesi artırılacak.



İçişleri Bakanlığınca, suçun işlenmesinden önce yürütülecek önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin, suçun işlenmesinden sonra yürütülen bastırıcı ve soruşturmacı güvenlik hizmetlerinden daha etkin olduğu bilinciyle genel kolluk gücünü oluşturan polis, Jandarma ve sahil güvenlik personelinin önleyici kolluk kapasitesi geliştirilmesi hedefleniyor.