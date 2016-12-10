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sınır duvarı martta tamamlanacak

SINIR DUVARI MARTTA TAMAMLANACAK

TOKİ Başkanı Turan, Suriye'de sınır güvenliği için yapılan duvar ve yolların ihalelerinin tamamlandığını belirterek, “Mart-nisan gibi Türkiye'nin sınırı güvenli hale gelecek” dedi

Tarih : 10 Aralık 2016, 13:09
Puan Ver : Sınır Duvarı Martta Tamamlanacak(8/10)5


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, Suriye'de sınır güvenliği için yapımına karar verilen duvar ve yollara ilişkin bütün ihalelerin tamamlandığını belirterek, "Mart-Nisan gibi Türkiye sınırının tamamı güvenli hale gelmiş olacak" dedi. Başkan Turan, "Yaklaşık 600 kilometrelik bölümünü TOKİ yapıyor. Maliyetler yüksek değil. Bunun yanında duvar kadar önemli olan bir başka şey sınır güvenlik yolunu da yapıyoruz" diye konuştu.



DOĞU'YA 17 BİN KONUT



Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörden zarar görenler için yapılan konutların inşaatlarına başlandığını da belirtti.

Başkan Turan, "Diyarbakır, Silopi, Cizre ve İdil'de inşaatlara başladık. Sur içerisindeki tarihi dokunun ihyası şeklinde olacak yerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti: "Bunun dışında şehirlerde 7-8 bin konut inşaatına başladık. Yılbaşından sonra Diyarbakır'daki konutların bir kısmını ve Silopi'deki konutları teslim edebileceğiz.

65 bin konut hedefimizin 17 binini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapacağız."



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Sınır  Duvarı  Martta  Tamamlanacak    haber

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