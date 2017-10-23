SİNGAPUR'DA YENİ OTOMOBİLLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANACAK
Singapur'da 2018 yılının şubat ayından itibaren, yeni otomobillerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
Singapur Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Kara Ulaştırma Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Singapur'da Şubat 2018'den itibaren trafiğe yeni Otomobil çıkışına izin verilmeyeceği duyuruldu.
YOLLAR DAHA FAZLA GENİŞLETİLEMİYOR
Yolların daha fazla genişletilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin gelecek 5 yıl için toplu taşımaya 21 milyar dolarlık yatırım planladığı ifade edildi.
Oldukça küçük bir ada ülkesi olan Singapur'da araba sahipleri, 10 yıllık ruhsat alabiliyor ve sınırlı sayıda olan ruhsatlar ihale yoluyla araç sahiplerine veriliyor. Dünyada araba sahibi olmak için en pahalı ülkelerin başında gelen Singapur'da küçük bir otomobil için ruhsat ücreti 30 bin doları bulabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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