Otonom araçlarda denemelerle ve yaptıkları birçok teknolojik geliştirmeyle tanınan Singapur artık sahneye çık zamanı dedi ve Dendrobium ile Süper Otomobil yarışına katıldığını açıkladı.



Otonom araçlarda denemelerle ve yaptıkları birçok teknolojik geliştirmeyle tanınan Singapur artık sahneye çık zamanı dedi ve Dendrobium ile Süper Otomobil yarışına katıldığını açıkladı.



Güçlü elektrikli motoru ve ilginç tasarımıyla dikkatleri çeken Süper Otomobil Dendrobium, Singapur'un ilk “hypercar” modeli olma iddiasında ve konumunda. Şuan araştırmacıların ve geliştiricilerin gözbebeği olan ve 1,500 beygir gücüne sahip olacak olan Dendrobium, Vanda Electrics firması tarafından kapalı kapılar ardında tasarlanıp geliştirildi. Buraya kadar her şey normal gözükse de konseptin ilginç olan kısmı Vanda Electrics‘in Singapur merkezli bir elektrikli scooter üreticisi olması. Yani basit bir scooter üreticisi bir anda karşımıza ülkesinin gururu olacak olan Süper Otomobil ile çıkıyor.



Elbette kulağa biraz imkansız geliyor, her ne kadar başta bu şirketinin ismi yer alsa da Dendrobium için tek başına çalışmayan Vanda Electrics, Formula 1 araçları üzerinde oldukça tecrübesi olan Williams Advanced Engineering firmasıyla iş birliği yapmış durumda.. Tasarım ve özelliklerine bakıldığında zaten bilen birilerinin eli değdiği açıkça anlaşılıyor.



İlk olarak Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre otomobil fuarında görücüye çıkacak olan Dendrobium, otomatik kapılara ve göz alıcı aynı şekilde tavana sahip olacak. Firma tarafından herhangi bir açıklama yapılmasa da, aracın otomatik tavana sahip olması nedeniyle üstü açık bir otomobil olacağı da konuşulanlar arasında. Elbette böyle bir arabadan insanlar neredeyse her araçta olabileek bu lüksü beklemeleri sürpriz değil. Ancak dediğimiz gibi şirketin bu konudaki tutumu oldukça muamma.



Araç hakkında çok detay paylaşılmamış olsa da Süper Otomobil Dendrobium'un, karbon fiber ve alüminyum alaşımlarından üretileceğini ve içerisinde diğer üst düzey otomobillerde de kullanılan Bridge of Wei markalı deri kullanılacağını biliyoruz. Dedikodulara bakacak olursak Hibrit değil tamamen elektrikli bir model olacak olan Dendrobium, eğer başarılı olursa elektrikli süper otomobiller için başarılı bir alternatif olarak göze çarpıyor. Özellikle akıllı ve elektrikli araçlara büyük destek veren Singapur'dan bu şekilde bir tasarımın çıkması diğer ülkelerden de destek bekliyor. Bakalım fuarda Singapur'un bu yeni göz bebeği dikkatleri üzerine çekebilecek mi? Yoksa sönük mü kalacak hep birlikte göreceğiz.



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