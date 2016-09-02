Sinemalarda bu hafta 4'ü yerli 7 yeni film vizyonda. Merakla beklenen Kan Bağı, Hayat Işığım, Siccin 3: Cürmü Aşk, Masal, Tutmayın Beni, Bana Normal Aktiviteler ve Kayıp Balık Dori filmleri bu hafta seyirciyle buluştu.



Sinemalarda bu hafta vizyona giren filmler birbirinden iddialı ve çarpıcı sahneleriyle sizleri bekliyor.







Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyonda. Sinemalarda bu hafta Kan Bağı, Hayat Işığım, Siccin 3: Cürmü Aşk, Masal, Tutmayın Beni, Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler ve Kayıp Balık Dori filmleri yer alacak.