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sinemalarda bu hafta 4'ü yerli 7 yeni film vizyonda

SİNEMALARDA BU HAFTA 4'Ü YERLİ 7 YENİ FİLM VİZYONDA

Sinemalarda bu hafta 4'ü yerli 7 yeni film vizyonda. Merakla beklenen Kan Bağı, Hayat Işığım, Siccin 3: Cürmü Aşk, Masal, Tutmayın Beni, Bana Normal Aktiviteler ve Kayıp Balık Dori filmleri bu hafta seyirciyle buluştu.

Tarih : 02 Eylül 2016, 17:04
Puan Ver : Sinemalarda Bu Hafta 4'ü Yerli 7 Yeni Film Vizyonda(10/10)11


Sinemalarda bu hafta vizyona giren filmler birbirinden iddialı ve çarpıcı sahneleriyle sizleri bekliyor.



Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyonda. Sinemalarda bu hafta Kan Bağı, Hayat Işığım, Siccin 3: Cürmü Aşk, Masal, Tutmayın Beni, Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler ve Kayıp Balık Dori filmleri yer alacak.








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