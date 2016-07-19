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sinemacılardan darbe girişimine karşı tepki bildirisi

SİNEMACILARDAN DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TEPKİ BİLDİRİSİ

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası bir basın bülteni yayınladı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 16:50
Puan Ver : Sinemacılardan Darbe Girişimine Karşı Tepki Bildirisi(6/10)4


Birçok oyuncunun üye olduğu Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine dair açıklamada bulundu. Ünlü isimler, söz konusu bildiride darbeye ve şiddete karşı olduklarını açıkladılar.



Bültende şu ifadelere yer verildi:

‘Darbelerin ne gerekçeyle olursa olsun özgürlüklerin kısıtlanması veya yok edilmesi demek olduğunu biliyoruz. Darbenin ve her türlü antidemokratik hareket ve şiddetin karşısındayız.



Demokrasinin, insan haklarının, özgür basının, özgür sanatın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu değerlerimizin toplumun tüm kesimlerinin de farkında olmasını diliyoruz. Sinema Meslek Birlikleri olarak darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği)

BSB (Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği)

SE-YAP (Sinema Yapımcıları Meslek Birliği)

SENARİSTBİR (Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

SESAM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

SİNEBİR (Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği)"








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