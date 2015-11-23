O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sinem öztürk'ün evini soyup soğana çevirdiler

SİNEM ÖZTÜRK'ÜN EVİNİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER

Üç hafta önce Nişantaşı'ndaki evinde 15 yakın arkadaşına parti veren Sinem Öztürk'ün, değeri yaklaşık 50 bin lira olan mücevherleri ve dövizi çalındı.

Tarih : 23 Kasım 2015, 10:00
Puan Ver : Sinem Öztürk'ün Evini Soyup Soğana Çevirdiler(8/10)9


Üç hafta önce Nişantaşı'ndaki evinde 15 yakın arkadaşına parti veren Sinem Öztürk'ün, değeri yaklaşık 50 bin lira olan mücevherleri ve dövizi çalındı.

Karakola koştuGecenin sonunda yatak odasında bulunan takılarının olmadığını fark eden güzel oyuncu soluğu karakolda aldı.



ARKADAŞININ PARMAK İZİ İSTENDİ 

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre; karakola gidip olayı anlatan Öztürk'e polisler şikayet dilekçesi vermesi gerektiğini ve o gece evde bulunan arkadaşlarını parmak izi için çağıracaklarını belirtti. Bir süre düşünen güzel oyuncu, arkadaşlarını zan altında bırakmak istemeyince şikayetçi olmadı. 



SOLUĞU KARAKOLDA ALDI



Sinem Öztürk'e hırsızlık şoku! Üç hafta önce Nişantaşı'ndaki evinde 15 yakın arkadaşına parti veren Öztürk'ün, değeri yaklaşık 50 bin lira olan mücevherleri ve dövizi çalındı. Gecenin sonunda yatak odasında bulunan takılarının olmadığını fark eden güzel oyuncu soluğu karakolda aldı.








Etiketler: Sinem  Öztürk  Ün  Evini  Soyup  Soğana  Çevirdiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER