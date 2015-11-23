

Üç hafta önce Nişantaşı'ndaki evinde 15 yakın arkadaşına parti veren Sinem Öztürk'ün, değeri yaklaşık 50 bin lira olan mücevherleri ve dövizi çalındı.



Karakola koştuGecenin sonunda yatak odasında bulunan takılarının olmadığını fark eden güzel oyuncu soluğu karakolda aldı.







ARKADAŞININ PARMAK İZİ İSTENDİ



Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre; karakola gidip olayı anlatan Öztürk'e polisler şikayet dilekçesi vermesi gerektiğini ve o gece evde bulunan arkadaşlarını parmak izi için çağıracaklarını belirtti. Bir süre düşünen güzel oyuncu, arkadaşlarını zan altında bırakmak istemeyince şikayetçi olmadı.







SOLUĞU KARAKOLDA ALDI







Sinem Öztürk'e hırsızlık şoku! Üç hafta önce Nişantaşı'ndaki evinde 15 yakın arkadaşına parti veren Öztürk'ün, değeri yaklaşık 50 bin lira olan mücevherleri ve dövizi çalındı. Gecenin sonunda yatak odasında bulunan takılarının olmadığını fark eden güzel oyuncu soluğu karakolda aldı.