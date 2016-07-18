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sinem öztürk, 'kiralık aşk' dizisinden ayrıldı

SİNEM ÖZTÜRK, 'KİRALIK AŞK' DİZİSİNDEN AYRILDI

Kiralık Aşk dizisinin önemli oyuncularından Sinem Öztürk ani bir kararla projeden ayrıldı. Öztürk'ün sinema filmine başlayacağı öğrenildi.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 12:06
Puan Ver : Sinem Öztürk, 'kiralık Aşk' Dizisinden Ayrıldı(8/10)9


 Kiralık Aşk dizisinde akşam saatlerinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda yine Star TV'de seyirciyle buluşacak olan dizinin en önemli oyuncularından Sinem Öztürk'ün, ani bir kararla projeden ayrıldığı ortaya çıktı.



BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI



Kiralık Aşk'ta 1 yıl boyunca iddialı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Yasemin karakterine hayat veren güzel oyuncu, ilk bölümlerde Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun canlandırdığı Ömer ve Defne'nin ilişkisinde tansiyonu artırmış, daha sonra ise başarılı oyunculuğuyla senaryoda kendi hikayesini yaratmayı başarmıştı. Bu yüzden Kiralık Aşk'ta Yasemin karakterinin sahne sayısı bile artırılmıştı. Sinem Öztürk'ün dizideki saç rengi ve giydiği kıyafetleri de büyük beğeni toplamış ve moda olmuştu. Ünlü oyuncunun Kiralık Aşk'tan ayrılma kararı dizi sektöründe bomba etkisi yarattı.



PEŞ PEŞE İKİ İDDİALI PROJE GELİYOR



Çok sayıda film ve dizi teklifi alan Sinem Öztürk'ün peş peşe iki iddialı projeyle birden seyirciyle buluşacağı öğrenildi. Güzel oyuncu, önce Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Altan Erkekli ve Arsen Gürzap gibi usta oyunculardan oluşan dev bir kadroyla sinema filmine başlayacak.Ardından da sır gibi saklanan çok iddialı bir dizi projesinde yine önemli bir karakteri canlandıracak.








Etiketler: Sinem  Öztürk    Kiralık  Aşk    Dizisinden  Ayrıldı    haber

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