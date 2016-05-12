Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 4 gün sonra Cunda'da dünyaevine girecek. Kuaförünü de Cunda'ya götürecek Kobal, düğün günü kuaförüne o gün başka hiç kimse ile ilgilenmeme şartı koştu



Sinem Kobal kuaförünü de Cunda'ya götürecek. Düğüne katılacak olan oyuncu arkadaşlarının da kuaförü olan Erhan Delen ile anlaşan Kobal, kuaförüne o gün başka hiç kimse ile ilgilenmeme şartı koştu.



Bu durum aynı kuaföre saçlarını yaptırmak isteyen davetlileri sıkıntıya soktu. Çünkü konuklar Cunda'ya getirecek kuaför bulmakta zorlanıyor.