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sinem kobal'dan kuaförüne düğün ambargosu!

SİNEM KOBAL'DAN KUAFÖRÜNE DÜĞÜN AMBARGOSU!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 4 gün sonra Cunda'da dünyaevine girecek. Kuaförünü de Cunda'ya götürecek Kobal, düğün günü kuaförüne o gün başka hiç kimse ile ilgilenmeme şartı koştu

Tarih : 12 Mayıs 2016, 13:57
Puan Ver : Sinem Kobal'dan Kuaförüne Düğün Ambargosu!(9/10)6


Sinem Kobal kuaförünü de Cunda'ya götürecek. Düğüne katılacak olan oyuncu arkadaşlarının da kuaförü olan Erhan Delen ile anlaşan Kobal, kuaförüne o gün başka hiç kimse ile ilgilenmeme şartı koştu.



Bu durum aynı kuaföre saçlarını yaptırmak isteyen davetlileri sıkıntıya soktu. Çünkü konuklar Cunda'ya getirecek kuaför bulmakta zorlanıyor.








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