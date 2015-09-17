SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU EVLENİYOR MU?
Birliktelikleriyle magazin gündemine damga vuran ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evleneceği iddia edildi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun 8 aydır aşk yaşadığı oyuncu Sinem Kobal'a kısa süre önce evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Romantik bir akşam yemeğinde gelen teklif karşısında duygulanan Sinem Kobal'ın sevgilisinden süre istediği iddia edildi.
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