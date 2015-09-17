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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evleniyor mu?

SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU EVLENİYOR MU?

Birliktelikleriyle magazin gündemine damga vuran ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evleneceği iddia edildi.

Tarih : 17 Eylül 2015, 09:52
Puan Ver : Sinem Kobal İle Kenan İmirzalıoğlu Evleniyor Mu?(5/10)5


Kenan İmirzalıoğlu'nun 8 aydır aşk yaşadığı oyuncu Sinem Kobal'a kısa süre önce evlilik teklifi ettiği öğrenildi.  Romantik bir akşam yemeğinde gelen teklif karşısında duygulanan Sinem Kobal'ın sevgilisinden süre istediği iddia edildi.








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