SİNEM KOBAL HAYRANLARINA MÜJDE GERİ DÖNÜYOR
Dadı dizisiyle hayatımıza girdikten sonra Selana dizisiyle çıkış yakalayan Sinem Kobal uzun süredir ekranlara ara vermişti. En son olarak Küçük Sırlar adlı uyarlama diziside rol alan Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekranlara ara veren Sinem Kobal yeniden dizilere dönmeye hazırlanıyor.Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evliliklerinin birinci yılını Bodrum'da baş başa tatil yaparak kutladı.
PROJELERİ DEĞERLENDİRİYOR
Kobal, tatil dönüşü Bebek'te objektife takıldı. Oyuncu, gelen projeleri değerlendirmeye başladığını söyledi.
Hangi projede yer alacağı henüz belli olmasa da anlaşılan o ki Sinem Kobal ekranları çok özledi.
kaynak:internethaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar