Dadı dizisiyle hayatımıza girdikten sonra Selana dizisiyle çıkış yakalayan Sinem Kobal uzun süredir ekranlara ara vermişti. En son olarak Küçük Sırlar adlı uyarlama diziside rol alan Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazırlanıyor.



Geçtiğimiz yıl Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekranlara ara veren Sinem Kobal yeniden dizilere dönmeye hazırlanıyor.Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evliliklerinin birinci yılını Bodrum'da baş başa tatil yaparak kutladı.



PROJELERİ DEĞERLENDİRİYOR



Kobal, tatil dönüşü Bebek'te objektife takıldı. Oyuncu, gelen projeleri değerlendirmeye başladığını söyledi.



Hangi projede yer alacağı henüz belli olmasa da anlaşılan o ki Sinem Kobal ekranları çok özledi.







kaynak:internethaber