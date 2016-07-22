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sinem kobal evrakları sakladı

SİNEM KOBAL EVRAKLARI SAKLADI

Sinem Kobal, Etiler'deki bir noterden çıkarken objektiflere takıldı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:28
Puan Ver : Sinem Kobal Evrakları Sakladı(5/10)5


Oyuncu, elindeki evrakları saklamaya çalışırken, şoförü ise işgüzarlık yapıp muhabirlerin önüne geçerek görüntü alınmasını engelledi. Şoförü, “Burada olmaz, şimdi çekmeyin” diye bağırırken, Kobal sessiz bir şekilde arka koltuğa oturdu.







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