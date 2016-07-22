

Oyuncu, elindeki evrakları saklamaya çalışırken, şoförü ise işgüzarlık yapıp muhabirlerin önüne geçerek görüntü alınmasını engelledi. Şoförü, “Burada olmaz, şimdi çekmeyin” diye bağırırken, Kobal sessiz bir şekilde arka koltuğa oturdu.