SİNEM KOBAL EVRAKLARI SAKLADI
Sinem Kobal, Etiler'deki bir noterden çıkarken objektiflere takıldı.
Oyuncu, elindeki evrakları saklamaya çalışırken, şoförü ise işgüzarlık yapıp muhabirlerin önüne geçerek görüntü alınmasını engelledi. Şoförü, “Burada olmaz, şimdi çekmeyin” diye bağırırken, Kobal sessiz bir şekilde arka koltuğa oturdu.
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