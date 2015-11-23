SİNEM, FOTOĞRAFTA KENAN'I KESTİ ORTALIK KARIŞTI!
Sinem Kobal sevgilisi Kenan İmirzalıoğlu ile el ele pozlarını kişisel sosyal medya hesabından Kenan İmirzalıoğlu olmadan paylaşınca takipçilerinin tepisini çekti.
inem Kobal sevgilisi Kenan İmirzalıoğlu ile bir düğüne giderken el ele poz verdi. Ertesi gün düğünde çekilmiş karesini Instagram'a koydu. Ama karedeki Kenan İmirzalıoğlu'nu kesip sadece kendi olduğu kısmı paylaştı. Kobal'ın amacı giydiği elbisenin tanıtımını yapmaktı.
Fakat takipçileri Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğraftan çıkarılmasına tepki gösterdi. Kobal onlara herhangi bir yanıt vermezken fotoğrafı da kaldırmadı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar