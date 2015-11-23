

inem Kobal sevgilisi Kenan İmirzalıoğlu ile bir düğüne giderken el ele poz verdi. Ertesi gün düğünde çekilmiş karesini Instagram'a koydu. Ama karedeki Kenan İmirzalıoğlu'nu kesip sadece kendi olduğu kısmı paylaştı. Kobal'ın amacı giydiği elbisenin tanıtımını yapmaktı.







Fakat takipçileri Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğraftan çıkarılmasına tepki gösterdi. Kobal onlara herhangi bir yanıt vermezken fotoğrafı da kaldırmadı.