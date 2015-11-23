O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sinem, fotoğrafta kenan'ı kesti ortalık karıştı!

SİNEM, FOTOĞRAFTA KENAN'I KESTİ ORTALIK KARIŞTI!

Sinem Kobal sevgilisi Kenan İmirzalıoğlu ile el ele pozlarını kişisel sosyal medya hesabından Kenan İmirzalıoğlu olmadan paylaşınca takipçilerinin tepisini çekti.

Tarih : 23 Kasım 2015, 09:58
Puan Ver : Sinem, Fotoğrafta Kenan'ı Kesti Ortalık Karıştı!(9/10)10


inem Kobal sevgilisi Kenan İmirzalıoğlu ile bir düğüne giderken el ele poz verdi. Ertesi gün düğünde çekilmiş karesini Instagram'a koydu. Ama karedeki Kenan İmirzalıoğlu'nu kesip sadece kendi olduğu kısmı paylaştı. Kobal'ın amacı giydiği elbisenin tanıtımını yapmaktı.



Fakat takipçileri Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğraftan çıkarılmasına tepki gösterdi. Kobal onlara herhangi bir yanıt vermezken fotoğrafı da kaldırmadı.








Etiketler: Sinem  Fotoğrafta  Kenan  I  Kesti  Ortalık  Karıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER