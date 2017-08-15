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Sineklerin İstila Ettiği Evdeki Aile, Korkudan Camları ve Kapıları Açamıyor

SİNEKLERİN İSTİLA ETTİĞİ EVDEKİ AİLE, KORKUDAN CAMLARI VE KAPILARI AÇAMIYOR

İngiltere'de 2 yaşındaki bir bebek, evlerini sinekler bastığı için uykusunda ağzına giren sineklerle yaşamak zorunda. Çaresiz anne ise korkudan camları ve kapıları açamıyor.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Sineklerin İstila Ettiği Evdeki Aile, Korkudan Camları Ve Kapıları Açamıyor(9/10)5

İngiltere'de evleri sinekler tarafından istila edilen aile, korkudan camları ve kapıları bile açamazken uyku sırasında ağızlarına giren sineklerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

UYKUSUNDA AĞZINA SİNEKLER GİRİYOR

The Sun'ın haberine göre genç anne Jamieleigh Dale, iki çocuğuyla birlikte 10 aydır Lancashire'da yaşadığı evi sinekler bastı. Problem o kadar ciddi hale geldi ki bazı günler küçük oğlu 2 yaşındaki Stephen, uykusunda ağzına giren sinekler yüzünden nefes alamayarak uyanıyor. Anne Jamieleigh, bunun olmasını engellemek için bazı geceler oğlunun başında bekliyor.

"GECELERİ PARANOYAK GİBİ BAŞINDA BEKLİYORUM"

Stephen'ın astımı olduğu için ilaç sıkamadığını söyleyen Jamieleigh, oğlunun ağzından giren sinekleri gördükçe midesinin bulandığını anlattı. "Geceleri paranoyak gibi başında bekliyorum" diye konuşan genç anne, sineklerin sağlıklarını ciddi derecede etkilediğini, her gece en az 8-9 kez uyanan çocuğunun 3 haftadır ishal olduğunu söylüyor.

KORKUDAN CAMLARI VE KAPILARI AÇAMIYORLAR

İki çocuk annesi Jamieleigh, ev sahibine durumu bildirmiş ancak şimdiye dek hiçbir aksiyon alınmamış. Genç kadının iddiasına göre evden yarım saatliğine bile çıksalar eve döndüklerinde her yerde sinek dışkısı olduğunu iddia ediyor.

Aynı binada yaşayan Tanya McNeil isimli kadın da benzer problemler yaşadığını söyledi. Camları ve kapıları sinek korkusundan açamadığını ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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