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sinek ilaçlamasında çıkan dumanı yangın zannettiler

SİNEK İLAÇLAMASINDA ÇIKAN DUMANI YANGIN ZANNETTİLER

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen sineklara karşı ilaçlama sırasında çıkan dumanı yangın zanneden ilçe sakinleri, itfaiyeyi alarma geçirdi.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 10:51
Puan Ver : Sinek İlaçlamasında Çıkan Dumanı Yangın Zannettiler(9/10)11


KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen sineklara karşı ilaçlama sırasında çıkan dumanı yangın zanneden ilçe sakinleri, itfaiyeyi alarma geçirdi.

Belediyenin ilaçlama ekibi, Moymul Mahallesi'nde çalışma yaptıkları sırada ilginç bir olay yaşandı. Dün gece saatlerinde Tavşanlı ilçe Belediyesi, rütun olarak gerçekleştirdiği sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmasını yaptığı sırada çıkan dumanı ilçe sakinleri yangın zannetti.  Mahalle sakinlerindan bazıları yoğun dumanı görünce itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu. Mahalleye iki itfaiye aracı ve polis sevk edildi. Moymul Mahallesi'nde itfaiye görevlileri ve polisler uzun süre yangın aradılar. Ancak bir süre sonra itfaiyeye gelen ihbardaki telefon numarası tekrar aranması üzerine olay ortaya çıktı. Mahallede yangın olmadığı ve çıkan dumanın ilaçlamadan çıktığını öğrenen mahalle sakinleri rahat bir nefes aldılar.

Mahalle sakinleri yangın olmamasına sevindiklerini belirterek, "Belediyemiz sinekler için ilaçlama yapıyor. İlaçlamadan çıkan dumanı bazı vatandaşlarımız yangın sanmışlar ve yetkilileri aramışlar. İtfaiyemiz 2 dakikada olay yerine geldi. Allah'a şükür bir sıkıntı, bir yangın olayı yok. Olay tamamen yanlış anlaşılmadan ibaret" dediler.








Etiketler: Sinek  İlaçlamasında  Çıkan  Dumanı  Yangın  Zannettiler    haber

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