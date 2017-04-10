Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Musul'a bağlı Sincar (Şengal) ilçesinde 31 toplu mezar ve bin 646 Ezidiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu bildirildi.



DEAŞ'ın ilçeden çıkarıldığı Kasım 2015'ten Ocak 2016'ya kadar, terör örgütü DEAŞ'tan geriye kalan 31 adet toplu mezar tespit edildiğini belirterek, "Ezidilere ait olduğu tahmin edilen bin 646 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu." dedi.



Halil, Ezidi halkın yaşadığı Sincar ilçesinde DEAŞ'tan geriye kalan toplu mezarların sayısının yaklaşık 50 kadar olduğunu tahmin ettiğini söyledi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge gücü, 3 Ağustos 2014'te terör örgütü DAEŞ'in eline geçen Sincar ilçesini, Kasım 2015'te tamamen kontrol altına almıştı.







kaynak:hürriyet