SİNCAR OPERASYONUNUN HEDEFİ 2 BİN 500 PKK'LI
TSK'nın Irak topraklarındaki Sincar Dağı ile Suriye topraklarındaki Karaçok Dağı'na eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği hava harekâtının yansımaları devam ediyor. Washington yönetiminin operasyon dolayısıyla Türkiye'yi eleştiren açıklamalar yapmasına karşın Genelkurmay Karargâhı'nın ABD ile Rusya'nın askeri yetkililerini operasyon öncesinde bilgilendirdiği belirtildi.
OPERASYON BİLDİRİLDİ
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre askeri yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Ankara'nın taraflardan operasyon yapmak için izin istemediği, "Operasyon yapacağız, bilginize" bildiriminde bulunduğu vurgulandı. Böylece koalisyon ülkeleriyle hava sahasında olası gerilimlerin önüne geçilmesi sağlanmış oldu.
kaynak:haberler
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