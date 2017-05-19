Sincan'da Kırmızı Alarm... Pazartesi Başlıyor
Trump'tan Rusya Soruşturmasına Tepki
Dolar Fiyatları Ne Kadar?
İbrahim Kutluay Sessizliğini Bozdu
Kredi Kartından İstanbulkart'a Para Yüklenecek
Lice Ve Eğil'de Uyuşturucu Operasyonu
Mhp'li Gözükara Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti
Milyonlarca Aracı İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti!
Ispanak Etten Fazla Demir İçerir
Almanya'ya Sığınan İki Generalin Kim Olduğu...
Türkiye Kupası Finali Eskişehir'de
Emlak Bankası Yeniden Açılıyor
Cenaze Yolunda Trafik Kazası
İstanbul'da Helikopter Destekli Operasyon
Kırıkkale Ve Sivas'tan Feci Kaza Haberleri Peş Peşe Geldi: 4 Ölü
Dünyada İlk! Yeditepe Bienali İçin Çalışmalar Başladı!
Samsun'da 19 Mayıs İçin Fener Alayı
Liseli Yonca Ve Melek, El Ele Tutuşup Uçurumda İntihar Etti
Tendürek'te Nefes Alamazlar!
İphone Kullanıcıları Çok Sadık!

SİNCAN'DA KIRMIZI ALARM... PAZARTESİ BAŞLIYOR


SİNCAN'DA KIRMIZI ALARM... PAZARTESİ BAŞLIYOR
Tarih : 19 Mayıs 2017, 10:49
Puan Ver : Sincan'da Kırmızı Alarm... Pazartesi Başlıyor(7/10)9


Sabah'ın haberine göre 15 Temmuz Darbe girişiminin 38 kişilik 'Yurtta Sulh Konseyi üyeleri elleri kelepçeli halde basının önünden geçirilecek



Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, darbenin planlayıcıları Akın Öztürk ve Mehmet Partigöç gibi isimlerin de ilk kez yargı karşısına çıkacağı, "Çatı Dava" olarak tanımlanan "Genelkurmay Karargâh Davası" pazartesi günü Sincan'daki duruşma salonunda başlıyor. Dava için Sincan'da kırmızı alarm verilirken yargılama süresince çok sıkı güvenlik önlemleri alınacak:



'ARI'LI GÜVENLİK



-Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen ilk duruşmanın yapılacağı Sincan Cezaevi Yerleşkesi ve çevresindeki "uçuşa yasak alan" uygulaması devam edecek. Uçaksavarlar askeri tabirle, "tam dolum" halinde tutulacak. Yerde de keskin nişancı sayısı artırılacak.



-Duruşma salonu ve cezaevi etrafı, "arı" tabir edilen ve yerden çıplak gözle görülmeyen mini kameralarla gözetlenecek. Kameralar, cezaevi içindeki koğuş binalarından yerleşkeye bitişik haldeki duruşma salonuna kadar sanıkların getirileceği araçları havadan takip edecek. "Arı"ların sağladığı görüntüler cezaevi içindeki kamera kontrol merkezine anlık olarak aktarılacak.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Sincan  Da  Kırmızı  Alarm  Pazartesi  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER