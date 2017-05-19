

Sabah'ın haberine göre 15 Temmuz Darbe girişiminin 38 kişilik 'Yurtta Sulh Konseyi üyeleri elleri kelepçeli halde basının önünden geçirilecek



Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, darbenin planlayıcıları Akın Öztürk ve Mehmet Partigöç gibi isimlerin de ilk kez yargı karşısına çıkacağı, "Çatı Dava" olarak tanımlanan "Genelkurmay Karargâh Davası" pazartesi günü Sincan'daki duruşma salonunda başlıyor. Dava için Sincan'da kırmızı alarm verilirken yargılama süresince çok sıkı güvenlik önlemleri alınacak:



'ARI'LI GÜVENLİK



-Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen ilk duruşmanın yapılacağı Sincan Cezaevi Yerleşkesi ve çevresindeki "uçuşa yasak alan" uygulaması devam edecek. Uçaksavarlar askeri tabirle, "tam dolum" halinde tutulacak. Yerde de keskin nişancı sayısı artırılacak.



-Duruşma salonu ve cezaevi etrafı, "arı" tabir edilen ve yerden çıplak gözle görülmeyen mini kameralarla gözetlenecek. Kameralar, cezaevi içindeki koğuş binalarından yerleşkeye bitişik haldeki duruşma salonuna kadar sanıkların getirileceği araçları havadan takip edecek. "Arı"ların sağladığı görüntüler cezaevi içindeki kamera kontrol merkezine anlık olarak aktarılacak.







kaynak:hürriyet