

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Sinan Vardar, geçtiğimiz günlerde Montreal'den ayrılacağını açıklayan sarı-kırmızılıların eski yıldızı Didier Drogba hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.







Radyospor'a konuşan Sinan Vardar, "Drogba devre arasında Galatasaray'a gelecek. Drogba bu kez sportif direktör olarak görev yapacak. Galatasaray'ın Benzema için girişimleri devam ediyor. Görüştüklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.







Benzema'nın Tükiye imaj hakkı sorumlusu Ümit Haktan ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:











kaynak:yenişafak







