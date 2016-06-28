

İstanbul'da 5 ay önce kullandığı lüks otomobille karıştığı kazada bir polisin şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin ile ünlü yönetmen babası Sinan Çetin'in, olaydan sonra şehit ailesine mektup yazdığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016'da meydana gelen kazada Rüzgar Çetin lüks otomobiliyle polis aracına çarpmış, 34 yaşındaki polis memuru Fatih Alagöz şehit olurken, Emre Tetik ise yaralı olarak kurtulmuştu. Tutuklanan Rüzgar Çetin hakkında 22.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.







‘KEŞKE BANA OLSAYDI'



Aileye 2 mektup yazan Rüzgar Çetin ilk mektubunda af diliyor ve şunları söylüyor: “Sayın Alagöz Ailesi, size yaşattığım acılardan dolayı o kadar üzgünüm ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Size ne kadar yazsam, ne kadar yalvarsam hayatını kaybeden iki yavrunun babası İsmet Abi'yi geri getiremem. İnsan için bu hayattaki en büyük üzüntü ve zorluk sevdiklerimden ayrı kalmakmış. Bunu cezaevinde öğrendim. Kazadan beri her gün, ‘Keşke bir saniye sonra ya da önce sollasaydım da, kayıp duvara ya da ağaca çarpsaydım. Keşke olan bana olsaydı' diye kendimi yiyorum ama elimden sizlerin beni affetmesi için dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Geçmişi değiştiremiyorum... Umarım beni affedecek gücü bulursunuz; çünkü affınız benim için dünyadaki en önemli şey.”