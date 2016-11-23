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sinan özen imajını yeniledi

SİNAN ÖZEN İMAJINI YENİLEDİ

7 yıl aradan sonra yeni albüm çıkaran Sinan Özen'in yeni imajı da en az albümü kadar konuşulacak gibi görünüyor.

Tarih : 23 Kasım 2016, 12:14
Puan Ver : Sinan Özen İmajını Yeniledi(8/10)8


'Bambaşka' isimli albümüyle 7 yıl aradan sonra müzikseverlerle tekrar buluşan Sinan Özen, yeni çalışmasının fotoğrafları için objektif karşısına geçti.

Yeni bir imaja bürünen 52 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden son görüntüsünü paylaştı. Saçları ile dikkati çeken Sinan Özen, imajıyla hayranlarını yıllar öncesine götürdü.


 


 


kaynak:mynet








Etiketler: Sinan  Özen  İmajını  Yeniledi    haber

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