SİNAN ÖZEN İMAJINI YENİLEDİ
7 yıl aradan sonra yeni albüm çıkaran Sinan Özen'in yeni imajı da en az albümü kadar konuşulacak gibi görünüyor.
'Bambaşka' isimli albümüyle 7 yıl aradan sonra müzikseverlerle tekrar buluşan Sinan Özen, yeni çalışmasının fotoğrafları için objektif karşısına geçti.
Yeni bir imaja bürünen 52 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden son görüntüsünü paylaştı. Saçları ile dikkati çeken Sinan Özen, imajıyla hayranlarını yıllar öncesine götürdü.
kaynak:mynet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar