

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programları kapsamında geldiği Yozgat'ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı.







Konuşma öncesi burada toplanan MHP'li bir kısım gençlerle Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı. Bu sıraya giren polis, her iki grubu ayırmak istedi. MHP'li gençlerin sopa ve yumruk darbelerine maruz kalan 2 polis yaralandı.







kaynak:haberler