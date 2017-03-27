Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

sinan oğan'ın konuşma yapacağı salon önünde arbede: 2 polis yaralı

SİNAN OĞAN'IN KONUŞMA YAPACAĞI SALON ÖNÜNDE ARBEDE: 2 POLİS YARALI

Sinan Oğan'ın konuşma yapacağı salonun önünde MHP'li bir kısım gençlerle Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı

Tarih : 27 Mart 2017, 16:32
Puan Ver : Sinan Oğan'ın Konuşma Yapacağı Salon Önünde Arbede: 2 Polis Yaralı(5/10)4


MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programları kapsamında geldiği Yozgat'ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı.



Konuşma öncesi burada toplanan MHP'li bir kısım gençlerle Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı. Bu sıraya giren polis, her iki grubu ayırmak istedi. MHP'li gençlerin sopa ve yumruk darbelerine maruz kalan 2 polis yaralandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Sinan  Oğan  In  Konuşma  Yapacağı  Salon  Önünde  Arbede  2  Polis  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER