SİNAN OĞAN'IN KONUŞMA YAPACAĞI SALON ÖNÜNDE ARBEDE: 2 POLİS YARALI
Sinan Oğan'ın konuşma yapacağı salonun önünde MHP'li bir kısım gençlerle Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı
MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programları kapsamında geldiği Yozgat'ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı.
Konuşma öncesi burada toplanan MHP'li bir kısım gençlerle Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı. Bu sıraya giren polis, her iki grubu ayırmak istedi. MHP'li gençlerin sopa ve yumruk darbelerine maruz kalan 2 polis yaralandı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar