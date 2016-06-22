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SİNAN OĞAN'DAN 'OKTAY VURAL' AÇIKLAMASI


SİNAN OĞAN'DAN 'OKTAY VURAL' AÇIKLAMASI
Tarih : 22 Haziran 2016, 17:11
Puan Ver : Sinan Oğan'dan 'oktay Vural' Açıklaması(7/10)7


MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Aksaray'da bir tesiste aralarında çağrı heyetinde görevli olan MHP Aksaray eski il Başkanı Ayhan Erel'in de bulunduğu bazı partililerle bir araya geldi. Burada Oktay Vural'ın Grup Başkanvekilliği'nden istifa etmesini değerlendirdi. Oktay Vural'ın süreçten uzun süredir rahatsız olduğunu ifade eden Oğan, şunları söyledi:



"Sayın Vural, Grup Başkanvekilliğinden istifa etti. Hayırlı olsun. Sayın Oktay Vural'ı uzun süreden beri, bir takım gündem ve süreçle ilgili rahatsızlıklarının olduğunu biz biliyorduk. Zannediyorum Oktay Vural da değişimden yana olacaktır. Bu istifası da değişimden yana olduğuna dair bir istifadır. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisinin cuma gününe kadar durum değerlendirmesi yapacağı ve cumadan sonra karar vereceğini duydum."



"MUHALEFET SAFLARINDA OKTAY BEYİN YERLERİ HER ZAMAN HAZIRDIR"



Oktay Vural'ın, muhalefet saflarında yerinin hazır olduğunu ifade eden Oğan, " Muhalefet saflarında Oktay beyin yerleri her zaman hazırdır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."dedi.



Gazetecilerin, "Oktay Vural'ın istifasının ardından partide ne gibi hareketliliğin olacağı" yönündeki soru üzerine Oğan, " Oktay beyin istifası değil. Ondan önce Meclis İdare Amiri Seyfettin beyinde istifası söz konusuydu. Ondan önce Nuri Okutan'ın. Partimizin önemli milletvekillerinden birisidir. Kurultay daveti çağrısı olmuştur. Oktay beyden sonra bu süreç daha da hızlanacaktır Artık son düzlüğe girdik. Malumunuz 10 Temmuz da seçimimiz var. Ben artık milliyetçi hareket saflarının giderek netleşerek, genel merkezimizin yanında şu veya bu sebeple duran MYK üyelerimizin, divan üyelerimizin, milletvekillerimizin de bundan sonra saflarda yerlerini almaya başlayacaklarını görebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük sürprizlere gebe, önümüzdeki günlerde göreceğiz."diye konuştu.

Oğan, daha sonra partililerle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi.








Etiketler: Sinan  Oğan  Dan    Oktay  Vural    Açıklaması    haber

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