Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, yapılacak bir tüzük kurultayının ardından MHP Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı. Oğan, düzenlediği basın toplantısında, konuşmasına başlamadan önce kürsüye Türkmeneli bayrağı astı.







Suriye'de Türkmen Dağı'nın bombalandığını hatırlatan Oğan, "Bayırbucak Türkmenlerine karşı yürütülen soykırımı nefretle kınıyorum. Bir an önce iktidarıyla, muhalefetiyle el birliği içinde, yanı başımızda yaşanan bu felakete dur dememiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.







MHP'nin 1 Kasım'da her 4 seçmenden birinin oyunu kaybettiğini ifade eden Oğan, şöyle konuştu:







"Daha da acısı Meclis'te, PKK'nın siyasal uzantısı olan bir partinin dahi gerisine düşmüştür. Diğer taraftan 1 Kasım'da hiçbir ilde birinci olamayan MHP, giderek tüm Türkiye'yi temsil eden bir parti olmaktan uzaklaşıp, belirli bölgelere sıkışan bir parti görünümüne bürünmektedir. MHP, bazı insanların şahsi menfaatleri ve hevesleri için ikbal ve ikmal davası değil, Allah'ın rızasının arzulandığı, yüce Türk milletine hizmet ve mukaddesatımıza sahip çıkma davasıdır.







MHP, açıkları kapatan bir siyasi yama değil adı anıldığında dar günlerde umudu çağrıştıran yarım asırlık fedakarlığın ifadesidir. Bir kutlu hareketin siyasal çatısı olarak MHP, korku ve hezeyanlarla yönetilemez. Mazeretler üretip, geçmişten bugüne kendileri dışında herkesi suçlu, işbirlikçi, hain ve potansiyel tehdit gibi göstermeye çalışarak paranoya yaşayanlar, dün 'ajan' diye yaftaladıklarının yüzüne bakarken sıkılmayanlar, 'En büyük eksiğimiz, hala birbirimizi yeterince sevmemiş olmamızdır' sözünden ders çıkarmalıdır."







Oğan gidişatın, Türk milliyetçilerini her geçen gün biraz daha umutsuzluğa ve çaresizliğe sürüklediğini savunarak, buna artık "dur" denmesi gerektiğini söyledi.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kurultay çağrılarına verdiği yanıtları eleştiren Oğan, Bahçeli'nin "iradesini reddettiği delegeler" tarafından 8 ay önce yeniden seçildiğini dile getirdi.







Oğan, "Sayın Genel Başkan korkmadan, gocunmadan, gücenmeden hızla bir kurultay toplayıp, sorunlarımızın serbestçe tartışılmasına, ülkücü iradenin özgürce tecelli etmesine fırsat vermelidir. Sayın Genel Başkanı hukuka ve ülkücü iradeye saygı göstermeye davet ediyor ve bir çağrıda bulunuyorum; vakit geçirmeden ülkücü iradeye yakışan bir olgunlukla partimizi olağanüstü kurultaya götürmelidir" diye konuştu.







Bahçeli'nin 7 Haziran akşamı yaptığı seçim çağrısını anımsatan ve aynı cesaretle kurultay çağrısı yapmasını beklediklerini dile getiren Oğan, "Aksi halde dip dalgası giderek büyüyecek ve Türk milliyetçiliği üzerinde telafisi imkansız zararlara yol açacaktır" iddiasında bulundu.







Devlet Bahçeli'nin gerekenleri yapmadığı takdirde kendilerinin üzerlerine düşeni yapma kararlılığında olduklarını vurgulayan Oğan, "Bu süreçte ülkücü hareketin bize yüklediği hiçbir görevden kaçınmayacağımı ve tüzük kurultayı gerçekleştikten sonra da MHP Genel Başkanlığına aday olacağımı saygıyla bildiririm" ifadesini kullandı.







BEŞTE BİR İMZA YETERLİ







Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Oğan, olağanüstü kurultay için kaç delegenin imzasına ulaştıklarının sorulması üzerine MHP'nin bin 240 delegesi bulunduğunu ve beşte bir delegenin imzasının partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için yeterli olduğunu bildirdi.







İsmi geçen bütün aday adaylarıyla imza metnini ortak hale getirdiklerini belirten Oğan, "Benim şu anda bir sayı ifade etmem diğerlerine haksızlık olur. Ama partimizi olağanüstü kurultaya götürecek 240'ın çok üzerinde bir imzayla en yakın bir sürede genel merkezimizin kapısını çalacağız. Biz yeterince imzaya sahibiz. Delegelerin iradesiyle bir an önce tüzük kurultayı toplanması çağrısını yapacağız ve bunu sağlayacağız" dedi.







Bir gazetecinin, Bahçeli'nin kendisine yönelik suçlamalarını hatırlatarak, "AK Parti destekli bir oluşum musunuz" sorusu üzerine Oğan, "AK Parti eğer intihar etmeyi düşünüyorsa bizi destekler. Biz MHP'yi iktidar yapmak için yola çıktık" diye konuştu.







Oğan, bir soru üzerine Meral Akşener ve adı geçen diğer isimlerle görüşme halinde olduklarını, öncelikle partiyi olağanüstü kurultaya götürmeyi amaçladıklarını vurguladı.







Partiye dönüşüyle ilgili kararın "siyasi" olduğu yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Oğan, MHP'den ihraç edilme sürecinin hiçbir hukuki altyapısı bulunmadığını savundu.







Oğan, "Kimsenin kafaları karıştırmaya hakkı yok. Eğer MHP yüzde 35 alsaydı, benim partiye dönüşüm tartışılır mıydı? 2 Ekim'de müracaat ettiğimiz için karar 2 Kasım'da açıklandı. Bir aylık süresi vardır. Siyasi Partiler Yasası açıktır, bu tür davalar kesindir, temyize götürülemez. Benim partime dönüşüm sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.







"BAHÇELİ, NİKAH ŞAHİDİMDİR"







Sinan Oğan, başka bir soruyu yanıtlarken de "Biz elbette ki Sayın Bahçeli'nin oturduğu eve girmeye çalışmıyoruz. Sayın Bahçeli benim çok hürmet ettiğim biridir ve hatta nikah şahidimdir. Bu mesele şahsi bir mesele değildir. MHP Türk milliyetçilerinin ortak evidir, dolayısıyla ülkücü irade delegeyle karar verdiği takdirde, hiç kimsenin 'Ben bunu yapmam, salona sokmam' demeye hakkı yoktur" dedi.







TÜRKEŞ'İN KIZINDAN DESTEK







Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Saraç Türkeş de toplantıya katılarak Oğan'a desteğini açıkladı.







Türkeş, "Partinin geldiği noktada yeni bir harekete ihtiyaç vardır, kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah yeni bir ivme kazanarak partimizin ilerlemesini ümit ediyorum" ifadesini kullandı.