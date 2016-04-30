

Oğan'a Antalya'da, bugün ekim ayında yapılacak Baro seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklayan Antalya Baro Başkanı Alper Tunga Bacanlı ve MHP Antalya eski Milletvekili Nesrin Ünal eşlik etti. Oğan'ın The Marmara Otel'deki toplantısına katılanlar arasında eski milletvekillerinden Osman Müderrisoğlu, eski il başkanlarından HASAN Ünlüel ve eski ilçe başkanlarının yanı sıra konyaaltı, Demre ve Kaş ilçelerinden yöneticiler ve çok sayıda partili yer aldı.







Sinan Oğan, burada yaptığı konuşmada, Tosya ve Gemerek mahkemelerinin ihtiyati tedbir kararlarının hukukun katledilmesi olduğunu savundu. Oğan, "Parti içi demokrasiyi, Türkiye'de demokrasiyi getirmek için elimizden gelen gayreti gösterirken kurultayı toplamamak için Genel Merkez'in hukuku katlettiğine dair iki mahkeme kararı alınmıştır" dedi.







Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda ihtiyati tedbir kararının ancak asıl mahkemeden talep edilebileceğinin açık şekilde yer aldığını savunan Oğan, "İhtiyati tedbir kararı ancak ve ancak davanın görüldüğü mahkemeden alınabilir. Bu bir. İki, siyasi partiler kanunun, Anayasa ve tüzüğümüzün ilgili maddelerinde de belirtildiği üzere siyasi partilerin genel merkezi Gemerek'te değildir. Çemişgezek'te değildir. Siyasi partilerin genel merkezi Ankara'dadır. Ancak ve ancak Ankara'daki mahkemeler yetkilidir" diye konuştu.