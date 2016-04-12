SİNAN OĞAN: BENİM DE PARALELE TESLİM EDECEK PARTİM YOK
MHP'de genel başkan adaylarından Sinan Oğan, NTV'nin canlı yayınına konuk oldu.
Ankara'da bugün Meral Akşener ve Koray Aydın ile bir araya gelmesinin sürpriz olmadığını ifade eden Sinan Oğan, “En başından beri süreci kurultay çağrısı yapan kişiler olarak avukat ve çağrı heyetlerimizle yürütüyoruz. Bu bir birleşme değil. 8 Mayıs'ta inşallah salonu tutup, tüzük kurultayımızı yapacağız. Yol haritamızı belirledik” diye konuştu.
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