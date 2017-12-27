SİNAN GÜMÜŞ GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ!
Galatasaray'ın Türkiye Kupasında Bucaspor'a karşı oynadığı maçta 2 gol atan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı ekibin sahasında atılan 350. resmi golü kaydetti.
2011 yılında açılan Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray adına ilk golü Servet Çetin atmıştı.
LİSTEYE ADINI YAZDIRDI
Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray adına 50. gol Johan Elmander'den 100. gol Didier Drogba'dan, 150. gol Wesley Sneijder'den, 200. gol Hakan Balta'dan 250. gol Selçuk İnan'dan 300. gol Yasin Öztekin'den ve 350. gol Sinan Gümüş'ten geldi.
"350. GOLÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
350. golün mutluluğunu yaşadığını belirten Sinan, "350. golü attığım için çok mutluyum. Maç öncesinde haberim yoktu, maçtan sonra Eray abi geldi ve tebrik etti. Önemli bir şey, tarihe geçiyorsun." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar