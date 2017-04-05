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sinan erdem, final-four'a hazır

SİNAN ERDEM, FİNAL-FOUR'A HAZIR

Turkish Airlines Euroleague'de Final-Four'un oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu, dev organizasyona hazır. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, organizasyon için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 14:45
Puan Ver : Sinan Erdem, Final-Four'a Hazır(9/10)10


Euroleague'de Final-Four'a ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu, dev organizasyona hazır.



Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, gerçekleşen tanıtım toplantısında, spor salonunda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 5 aydır tadilat işlerinin devam ettiğini ifade eden Özbayraktar, "Destek hizmetleri daire başkanı, gençlik spor müdürümüz ve bakım onarım şube müdürümüz de burada. Ben de Spor İstanbul Genel Müdürü olarak katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Final-Four burada oynanacak. Bunun için İstanbul'a yakışır bir şeyler yapmamız gerekiyordu. 5 aydır tadilat yapılıyor ve yenilikler yapılıyor" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sinan  Erdem  Final-Four  A  Hazır    haber

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