

Euroleague'de Final-Four'a ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu, dev organizasyona hazır.



Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, gerçekleşen tanıtım toplantısında, spor salonunda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 5 aydır tadilat işlerinin devam ettiğini ifade eden Özbayraktar, "Destek hizmetleri daire başkanı, gençlik spor müdürümüz ve bakım onarım şube müdürümüz de burada. Ben de Spor İstanbul Genel Müdürü olarak katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Final-Four burada oynanacak. Bunun için İstanbul'a yakışır bir şeyler yapmamız gerekiyordu. 5 aydır tadilat yapılıyor ve yenilikler yapılıyor" ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah