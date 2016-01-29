O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SİNAN ÇETİN'İN OĞLU KAZA YAPTI: BİR POLİS ŞEHİT, BİR POLİS YARALI


SİNAN ÇETİN'İN OĞLU KAZA YAPTI: BİR POLİS ŞEHİT, BİR POLİS YARALI
Tarih : 29 Ocak 2016, 09:03
Puan Ver : Sinan Çetin'in Oğlu Kaza Yaptı: Bir Polis Şehit, Bir Polis Yaralı(10/10)11


Kaza, saat 01.00 sıralarında Çırağan Caddesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ortaköy istikametinde ilerleyen ve içerisinde 2 polis memurunun bulunduğu 34 A 4342 plakalı trafik ekibi, karşı istikametten gelen 34 RUZ 27 plakalı lüks otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kazanın şiddetiyle savrulan polis aracı, yol kenarındaki kaldırıma çıktıktan sonra demir parmaklıklara çarparak durdu. Ön kısmında büyük hasar oluşan lüks otomobil ise yol ortasına savruldu.

2 POLİS YARALANDI



Kaza sırasında yan koltukta oturan polis memuru İsmet Fatih Alagöz araçtan fırlayarak yola savrulurken, aracı kullanan polis memuru sürücü koltuğunda sıkıştı. Otomobil sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan ve durumu ağır olduğu öğrenilen polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ü ambulansla Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu sırada itfaiye ekipleri de polis aracı içerisinde sıkışan diğer polis memurunu kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu, yaralı polis memuru araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.








Etiketler: Sinan  Çetin  İn  Oğlu  Kaza  Yaptı  Bir  Polis  Şehit  Bir  Polis  
Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER