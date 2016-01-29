

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çırağan Caddesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ortaköy istikametinde ilerleyen ve içerisinde 2 polis memurunun bulunduğu 34 A 4342 plakalı trafik ekibi, karşı istikametten gelen 34 RUZ 27 plakalı lüks otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kazanın şiddetiyle savrulan polis aracı, yol kenarındaki kaldırıma çıktıktan sonra demir parmaklıklara çarparak durdu. Ön kısmında büyük hasar oluşan lüks otomobil ise yol ortasına savruldu.



2 POLİS YARALANDI







Kaza sırasında yan koltukta oturan polis memuru İsmet Fatih Alagöz araçtan fırlayarak yola savrulurken, aracı kullanan polis memuru sürücü koltuğunda sıkıştı. Otomobil sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.



Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan ve durumu ağır olduğu öğrenilen polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ü ambulansla Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırdı.



Bu sırada itfaiye ekipleri de polis aracı içerisinde sıkışan diğer polis memurunu kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu, yaralı polis memuru araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.