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sinan çetin türkiye'yi terk ediyor!

SİNAN ÇETİN TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR!

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Sinan Çetin İtalya'da ortaya çıktı.

Tarih : 21 Mart 2017, 11:34
Puan Ver : Sinan Çetin Türkiye'yi Terk Ediyor!(5/10)4


Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Sinan Çetin İtalya'da ortaya çıktı.



Sinan Çetin, ileryen zamanlarda Türkiye'yi terk edip bu ülkeye yerleşmeyi düşünüyor. Rüzgar Çetin'in babası Sinan Çetin bir mağazada görüntülendi...



 



kaynak:gazetevatan








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