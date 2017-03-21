SİNAN ÇETİN TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR!
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Sinan Çetin İtalya'da ortaya çıktı.
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Sinan Çetin İtalya'da ortaya çıktı.
Sinan Çetin, ileryen zamanlarda Türkiye'yi terk edip bu ülkeye yerleşmeyi düşünüyor. Rüzgar Çetin'in babası Sinan Çetin bir mağazada görüntülendi...
kaynak:gazetevatan
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