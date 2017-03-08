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sinan akçıl'ın aşk itirafı: uyumadan önce...

SİNAN AKÇIL'IN AŞK İTİRAFI: UYUMADAN ÖNCE...

Rumen şarkıcı Otilia ile 2.5 aydır flört eden Sinan Akçıl, Uçankuş'a ilginç açıklamalar yaptı. İşte Sinan Akçıl'ın Otilia aşkı ile ilgili açıklamaları...

Tarih : 08 Mart 2017, 11:25
Puan Ver : Sinan Akçıl'ın Aşk İtirafı: Uyumadan Önce...(6/10)4


Sinan Akçıl “Bir ilişkide olmazsa olmazlarım vardır” dedi. Sonra şartlarını sıraladı:

 

“1-Playstation oynarken telefonu açmam ve oyun saatlerime karıştırtmam. 2-Uyumadan önce beynimi boşaltmak için tartışma programı dinlerim. TV sabaha kadar açık kalır.”



Sinan Akçıl'ı 1 aydır aşk yaşadığı Rumen şarkıcı Otilia geçtiğimiz günlerde sevgilisinin konserine katılmıştı.

 

Otilia, Sinan'ın şarkılarına eşlik etmişti. Bir ara çığlık atıp “Seni seviyorum” diye bağırmış ve aşkını haykırmıştı.



 



kaynak:gazetevatan






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