Rumen şarkıcı Otilia ile 2.5 aydır flört eden Sinan Akçıl, Uçankuş'a ilginç açıklamalar yaptı. İşte Sinan Akçıl'ın Otilia aşkı ile ilgili açıklamaları...



Sinan Akçıl “Bir ilişkide olmazsa olmazlarım vardır” dedi. Sonra şartlarını sıraladı:







“1-Playstation oynarken telefonu açmam ve oyun saatlerime karıştırtmam. 2-Uyumadan önce beynimi boşaltmak için tartışma programı dinlerim. TV sabaha kadar açık kalır.”



Sinan Akçıl'ı 1 aydır aşk yaşadığı Rumen şarkıcı Otilia geçtiğimiz günlerde sevgilisinin konserine katılmıştı.







Otilia, Sinan'ın şarkılarına eşlik etmişti. Bir ara çığlık atıp “Seni seviyorum” diye bağırmış ve aşkını haykırmıştı.







kaynak:gazetevatan