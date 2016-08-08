

Yenikapı'da Türk halkı dün tek yürek, tek ses oldu. Herkesin hep bir ağızdan darbe girişimini lanetlediği ve demokrasisine sahip çıktığı gecede birçok ünlü isim de boy gösterdi. Türkün gücünü gösterdiği gecede ünlü isimler hem miting alanında hem de sosyal medya paylaşımlarıyla vatandaşlara destek verdi. Şarkıcı Sinan Akçıl'ın mitingle ilgili paylaşımı ise dikkat çekti.



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Mitingden bir gün önce 'Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum' şeklinde bir açıklama yapan Sıla'ya göndermede bulunan Sinan Akçıl'ın paylaşımları şu şekilde: