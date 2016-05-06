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sinan akçıl: yaktın bizi tarkan!

SİNAN AKÇIL: YAKTIN BİZİ TARKAN!

Sinan Akçıl, önceki akşam İstinyePark'ta görüntülendi. Akçıl, "Önce Tarkan evlensin dedik. Bir ay sonra evlendi. Ben beş yılda evlenir diye bekliyordum. Tarkan'dan gölü yedim. Mutluluklar diliyorum tabii. Ama yaktın bizi Tarkan" dedi.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 10:53
Puan Ver : Sinan Akçıl: Yaktın Bizi Tarkan!(9/10)6


Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ebru Şallı ile kısa süreli bir ayrılık yaşayan Sinan Akçıl, önceki akşam İstinyePark'ta görüntülendi.



Bir kozmetik mağazasından kendisine parfüm alan Akçıl, gelecek hafta yeni şarkısı için çekeceği klipte kamyon şoförünü oynayacağını söyleyip, bundan gurur duyduğunu belirtti. Ünlü müzisyen, geçtiğimiz günlerde kısa süreli ayrılık yaşadığı sevgilisi Ebru Şallı'ya hitaben söylediği "Devlerin aşkı büyük olur" sözünün karşılıksız kalması üzerine de "Devler, öyle kolay kolay her şeye yanıt vermez" diye konuştu. Gazetecilerin megastar Tarkan'ın evliliğiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Akçıl, "Önce Tarkan evlensin dedik. Bir ay sonra evlendi. Ben beş yılda evlenir diye bekliyordum. Tarkan'dan gölü yedim. Mutluluklar diliyorum tabii. Ama yaktın bizi Tarkan" dedi.








Etiketler: Sinan  Akçıl  Yaktın  Bizi  Tarkan    haber

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