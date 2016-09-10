

Apple bu yıl iPhone serisi için yeni bir renk seçeneği duyurdu. Simsiyah (Jet Black) olarak adlandırılan bu yeni renk seçeneği içiz üzücü bir haber geldi. İşte detaylar.







Dün akşam duyurulan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin yeni renk seçeneği ülkemizde “simsiyah” olarak adlandırılacak. Parlak siyah olarak tanımlayabileceğimiz bu renk seçeneği sadece 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip cihazlarda karşımıza çıkacak. Ancak bu renge sahip olmak bir ayrıcalık olmayabilir. Çünkü Apple'ın sitesinde tedirgin edici bir açıklama yer alıyor.



Simsiyah iPhone 7 çizilebilir!



Apple'ın internet sitesinde henüz yeni yayına giren iPhone 7 sayfasının en altında rahatsız edici bir uyarı yer alıyor. Bu uyarı, telefonun kolay bir şekilde çizilebileceğinin söylüyor. Simsiyah iPhone 7 modellerinin sağlamlık ve sertlik olarak aynı dirence sahip olduğu söylenmiş. Ancak kullanılan özel boya çizilmeye müsait. İlgili uyarı metni tam olarak şu şekilde;



“Simsiyah iPhone 7'nin parlaklığı, dokuz aşamalı oldukça hassas bir anodizasyon ve cilalama süreciyle elde edilmiştir. Bu parlak yüzey, anodizasyon işleminden geçen diğer Apple ürünleriyle eşit sertliktedir. Ancak zamanla yüzeyin üzerinde küçük çizikler oluşabilir. Bu yüzden, iPhone'unuzu korumak için sunduğumuz kılıflardan birini kullanmanızı öneririz.”



Bu renk seçeneğinin sadece yüksek depolama alanı sunan versiyonlarda gelecek olması, premium bir algı oluştursa da çok daha hassas olacağını öğrenmek şaşırtıcı bir gelişme oldu. Apple açık bir şekilde telefonla birlikte kılıf kullanılmasını tavsiye ediyor. Benzer bir çizik krizi en son iPhone 5 modelinde karşımıza çıkmıştı. Ancak burada Apple cihazın kolayca çizilebileceğini belirttiği için her türlü çiziği garanti dışında bırakabilir.



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