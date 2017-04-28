Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında başlatılan tavan fiyat uygulamasını hiçbir zaman isteyerek yapmadıklarını belirterek, "Gönül ister ki her sektör kendi fiyatlamasını doğru yapsın. Ama bu bir zorunlu trafik sigortası." dedi.



Şimşek, Türkiye Sigorta, Resürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin (Türkiye Sigorta Birliği-TSB) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2016'nın sigortacılık sektörü açısından oldukça olumlu geçtiğini ifade etti.



Gerek prim üretiminde gerek karlılıkta gerekse sermaye yeterliliğinde 2016'da bir önceki yıla göre ciddi başarı yakalandığını, prim üretiminin yüzde 30 civarında artarak 40 milyar lirayı aştığını belirten Şimşek, GSYH'ye oran olarak da primlerin ciddi şekilde arttığını kaydetti.



Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şunu net söyleyeyim; sektör geçen yıl kar etti. Yaklaşık 2 milyar lira... 14 milyar liralık bir sermaye olduğu dikkate alınırsa sermayenin karlılık oranı yüzde 14,6. Fena değil... Hem küresel olarak hem de diğer yan sektörü ile karşılaştırıldığında yüzde 14,6'lık bir öz sermaye karşılılığı iyi bir rakam... Dolayısıyla iyi bir yıl geçirdiğinizi söyleyebiliriz. Aktif karlılık oranınız da yüzde 1,7. Geçen yıl trafik sigortası branşında ki epey ciddi bir sorun olarak sunuldu. 2016'da teknik olarak 19 milyon lira kar söz konusu. Çok bir şey değil ama geçmiş teknik zararlardan kara geçilmiş olması önemli."



- "Tavan uygulamasıyla birlikte primlerinizde tabii ki bir miktar düşüş olacak"



Mehmet Şimşek, Hazine'deki çalışanların, sigorta şirketlerinin trafik sigortasından kaynaklı zarar projeksiyonlarına katılmadığını ifade ederek, "Çünkü bu tavan uygulamasıyla birlikte primlerinizde tabii ki bir miktar düşüş olacak ama zararlarınız da, daha doğrusu giderleriniz de azalmış olacak. Çünkü yargı bizim yaptığımız yasal düzenlemeler çerçevesi içerisinde mutlaka karar verecektir." diye konuştu.



Sektörün sürdürülebilirliğine büyük önem verdiklerini, çalışmaların büyük çoğunluğunu sigorta şirketleri ile istişare ederek hayata geçirdiklerini anlatan Şimşek, şirketlerin getirdikleri önerilerin dikkate alındığını, uygulamanın geçici olduğunu söyledi.



Sermaye açığı olan şirket sayısının geçen yıl 14'ten 4'e düştüğünü bildiren Şimşek, bu konuyu yakından takip edeceklerini vurguladı.



- "Beklenen düşüşler sağlanmadığı için bu uygulamaya geçtik"



Başbakan Yardımcısı Şimşek, sektörün trafik sigortasında 16,5 milyon kişiye bu hizmeti verdiğini belirterek, "Ciddi bir kesim... 2015 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren trafik sigortası primlerinde ciddi bir artış oldu ve toplumun geniş kesimlerini etkiledi." dedi.







kaynak:memurlar