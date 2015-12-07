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ŞİMŞEK'TEN UYARI: ZOR BİR DÖNEM


ŞİMŞEK'TEN UYARI: ZOR BİR DÖNEM
Tarih : 07 Aralık 2015, 11:48
Puan Ver : Şimşek'ten Uyarı: Zor Bir Dönem(8/10)5


NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Şimşek, “Küresel olarak faizlerde normalleşme süreci başlayacak bu da gelişen ülkeler için iyi bir haber değil” diye devam etti.



“PARA AKIŞI YAVAŞLAYABİLİR”

Şimşek,  ABD'de faizlerin yükselmesinin, normalleşme sürecini başlatacağını, bunun da gelişen ülkelere olan para akışını yavaşlatabileceğini söyledi ve şöyle devam etti:



“Hatta para akışının yönü değişebilir.”



"EN KÖTÜ SENARYODA RUSYA KAYBIMIZ..."



Şimşek, Rusya ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.



Başbakan Yardımcısı, "Rusya'dan dönen tarım ürünlerinin yüzde 80'ini başka pazarlara yönlendirdik. İşlenmemiş gıdanın enflasyona baskısı çok güçlü; buna dönük yapısal önlemler alma noktasındayız; Rusya'nın almadığı gıdanın iç pazara verilmesinin konjonktürel, geçici etkisi olabilir. Enflasyonu düşük tek haneye düşürmek için verimliliği ve üretimi artıracak adımları atmamız gerekiyor. Asgari ücret artışında kısmi telafi edici adımlar atılabilir ancak bütün yük kamu tarafından yüklenilmeyecek. Bütçenin temel parametrelerinde önemli değişiklik öngörmüyoruz ancak yeni gelişen durumları, vaatleri dikkate alacağız. Mali disiplin çıpasına reformları ve AB çıpasını ekliyoruz" dedi.



Şimşek, "En kötü senaryoda Rusya ile sıfır ilişki olsa bunun etkisi 9 milyar dolar olur. Biz Rusya ile krizi tırmandırmak istemiyoruz, bu gerilimin etkisi GSYH'nin yüzde 0.3-0.4'ü civarında olabilir" diye devam etti.








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