

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ardından ÖTV ile ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten geldi. Şimşek, "Eğer ekonomiye ilave destek gerekiyorsa böyle kararlar verebiliriz ama ekonomide bir toparlanma var. Referandumun yarattığı kısa süreli bir belirsizlik olsa da, kısa süreli tekrar uzatılması yeniden değerlendirilebilir" dedi.







kaynak:milliyet