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şimşek'ten ötv ile ilgili flaş açıklama!

ŞİMŞEK'TEN ÖTV İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ardından ÖTV ile ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten geldi.

Tarih : 31 Mart 2017, 11:44
Puan Ver : Şimşek'ten Ötv İle İlgili Flaş Açıklama!(6/10)3


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ardından ÖTV ile ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten geldi. Şimşek, "Eğer ekonomiye ilave destek gerekiyorsa böyle kararlar verebiliriz ama ekonomide bir toparlanma var. Referandumun yarattığı kısa süreli bir belirsizlik olsa da, kısa süreli tekrar uzatılması yeniden değerlendirilebilir" dedi.



 



kaynak:milliyet








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