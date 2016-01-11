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ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMALAR, DOLAR HAREKETLİ


ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMALAR, DOLAR HAREKETLİ
Tarih : 11 Ocak 2016, 11:42
Puan Ver : Şimşek'ten Kritik Açıklamalar, Dolar Hareketli(8/10)9


BÜYÜME HEDEFLERİ

Şimşek, yeni OVP'de büyüme hedeflerini 2015 için yüzde 4, 2016 için yüzde 4,5, 2017 ve 2018 için yüzde 5 olarak açıkladı.



Başbakan Yardımcısı, "Gelirler politikasıyla bu yıl yurtiçi talepte canlanma olacak, AB ayağında iyileşme bekliyoruz. Yurtiçi tasarruflar yükseliş trendinde bunun devam etmesini bekliyoruz. Yatırımlar ve verimlilik artışı yüzde 5'lik büyümeye ulaşmamızı sağlayacak" şeklinde konuştu.



DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR

Cuma günü akşam saatlerinde 3 seviyesinin hemen üzerinde olan dolar/TL, bugün illikit piyasada 3.0450 seviyesini test ettikten sonra Şimşek'in açıklamalarının ardından geriliyor. 



Dolar, TL karşısında saat 10.57'de 3,0120 seviyesinden işlem görüyor. 



En son Eylül sonunda bu seviyelerde işlem gören kur 24 Eylül'de 3.0750 ile tarihi zirvesini test etmişti.








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