

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni hükümet programında Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkin ifadeler üzerinden yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını söyledi.







Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, "Hükümet programındaki ifadeler TCMB kanunundaki ifadeler ile uyumludur. Enflasyon hedeflerinin duyurulması sistemi de değişmeyecektir. Merkez Bankasının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edecektir" dedi.