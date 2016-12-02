

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Batman'a gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önce AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bir daha koalisyon dönemlerini yaşamayacağını belirtti.







Şimşek konuşmasında, “Başkanlık sistemi. Türkiye'nin temel sorununu çözecek. Birisi yönetimde istikrarı sağlayacak. Yani Türkiye asla bir daha koalisyon dönemlerine dönmeyecek. Doksanlı yıllarda koalisyon hükümetleri Türkiye'ye krizden krize, tekrar 2011 yılında iflasın eşliğine getirdi, bunları Türkiye yaşadı. Türkiye bir daha koalisyon dönemleri yaşamayacak, geçen sene Haziran'da bile böyle bir risk yaşandı. Dolayısıyla kaç aday olursa olsun herkes yarışacak. Milletin yüzde 50'sinden fazlasını alan aday başkan olacak. Beş yıl boyunca Türkiye'yi yönetecek, yönetimde de istikrar olacak. Bu Türkiye için büyük bir kazanım, Türkiye'nin yapabileceği en büyük reformlardan birisi olacak. Bir de temsilde adalet çok önemli, yıllarca meclise yüzde 10 barajı tartışıldı. Bunun çok yüksek olduğunu ve haksızlıklara sebep olduğunu dair çok tartışıldı. Şimdi Başkanlık sitemiyle birlikte temsilde adalette sağlanacak, nasıl bu kadar yüksek bir baraja ihtiyaç yok. Bir çok partinin parlamentoda olması sorun olmaktan çıkacak. Çünkü yönetimde istikrarı başkanlık sistemiyle sağlayacaksınız, mecliste kendi yasama, denetim görevini yapacak. Başkanlık sisteminde dünyanın en iyi uygulamalarından farklı bir şey önermiyoruz. Meclis kendi görevini yapacak, yargının bağımsız olacağı ve yürütmenin de işine odaklanacağı bir sistemden bahsediyoruz. Onun için aslında Türkiye bu reformla gerçekten çok önemli bir adım atmış olacak. Bizim ümidimiz şu bu hızlı bir şekilde mecliste bu düzenleme kabul edilir, hemen akabinde referandum yapılır, Türkiye bundan sonra da çok hızlı bir şekilde yapısal reform gündemine döner. Yani Türkiye'de iş aşı nasıl büyütürüz, ekonomiyi bu küresel şoklardan nasıl korunaklı hale getiririz, Türkiye'yi nasıl büyütürüz onunla uğraşacağız” dedi.







kaynak:sözcü