ŞİMŞEK'TEN ÇOK ÖNEMLİ ENFLASYON AÇIKLAMASI
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Forum İstanbul'da yaptığı açıklamada, yüzde 12 seviyesine gelen enflasyon için net açıklamalarda bulundu. Gıda komitesini bugün toplantıya çağıracağını açıklayan Şimşek "Ciddi tedbir almamız lazım, alacağız" dedi.
*Çift haneli enflasyon kabul edilebilir değil
*Ciddi sıkılaşmaya gidildi; bunun enflasyonda gecikmeli etkisi ortaya çıkacak
*Bugün gıda komitesini toplantıya çağırdım, ciddi tedbir almamız lazım, alacağız
*Kamu maliyesi en güçlü tarafımız, orada ufak bir genişleme var, ölçüsü önemli; onu sınırlamak lazım, önemli olan çok açılmamak
*Teknolojilere destek verecek bir yatırım bankası kurma niyetimiz var; ya mevcut bir yatırım bankasını yapılandırmak lazım ya da yeni banka kurmak lazım
*Mevcut banka Türkiye Kalkınma Bankası olabilir, bu konu Mayıs ayı sonrasında değerlendirilecek
kaynak:hürriyet
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