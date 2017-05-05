Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Forum İstanbul'da yaptığı açıklamada, yüzde 12 seviyesine gelen enflasyon için net açıklamalarda bulundu. Gıda komitesini bugün toplantıya çağıracağını açıklayan Şimşek "Ciddi tedbir almamız lazım, alacağız" dedi.



*Çift haneli enflasyon kabul edilebilir değil



*Ciddi sıkılaşmaya gidildi; bunun enflasyonda gecikmeli etkisi ortaya çıkacak



*Bugün gıda komitesini toplantıya çağırdım, ciddi tedbir almamız lazım, alacağız



*Kamu maliyesi en güçlü tarafımız, orada ufak bir genişleme var, ölçüsü önemli; onu sınırlamak lazım, önemli olan çok açılmamak



*Teknolojilere destek verecek bir yatırım bankası kurma niyetimiz var; ya mevcut bir yatırım bankasını yapılandırmak lazım ya da yeni banka kurmak lazım



*Mevcut banka Türkiye Kalkınma Bankası olabilir, bu konu Mayıs ayı sonrasında değerlendirilecek







kaynak:hürriyet