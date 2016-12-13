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şimşek'ten bes açıklaması

ŞİMŞEK'TEN BES AÇIKLAMASI

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek vatandaştan 1 Ocak 2017 itibariyle kesilmeye başlanacak BES tutarlarının nasıl değerlendirileceğini açıkladı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 16:57
Puan Ver : Şimşek'ten Bes Açıklaması(8/10)8


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Dünya Bankası'nın alt kuruluşu IFC tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Şimşek toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek vatandaşlardan kesilecek BES tutarının nasıl değerlendirileceğini açıkladı.



Şimşek birikimlerin “büyük oranda” bankalara mevduat olarak yatırılacağını ifade ederek, “Bankalara 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduat olarak yatıracağız. Böylece bankaların vade yapısını iyileştireceğiz, hem kredi/mevduat üzerinden sistem üzerindeki baskıyı sınırlamamız lazım” dedi.



‘ÖZEL BANKA MI KAMU MU BELLİ DEĞİL'



Gazetecilerin soruları üzerine Şimşek rakamların henüz son halini almamakla birlikte otomatik katılımdan sağlanan birikimlerin yüzde 40 oranında ters repo ve 180 güne kadar vadeli kamu borçlanma araçlarında, “yüzde 60'ından fazlasının” da bankalarda mevduat olarak tutulabileceğini belirtti. Şimşek mevduat yatırılacak bankaların özel ya da kamu olup olmadığı sorusuna, “bankalar” yanıtını verdi.



Sektör yetkilileri BES'te 2017'de otomatik katılım ile 6 milyon kişinin sisteme giriş yaparak katılımcı sayısını neredeyse ikiye katlanacağını tahmin ediyor. Hükümet ise otomatik katılımdan 10 yıl içinde 100 milyar liralık fon birikimi sağlanacağını öngörüyor.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Şimşek  Ten  Bes  Açıklaması    haber

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