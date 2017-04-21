

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Referandumdan 'evet' oyunun çıkması belirsizliğin giderilmesine yardım edecek ancak nihayetinde büyümenin ana motoru yapısal reformlar olacak. Bizim için yüzde 3 büyümenin vasat olduğunu düşünüyorum. Yüzde 5-6 civarında büyüme trendine geri döneceğiz, bunu yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.







ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Toplantıları çerçevesinde düzenlenen "Ülkeleri Risksizleştirme: Büyüme İçin Reformlar" başlıklı panele katılan Şimşek, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylaması ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Türkiye'nin son dönemde sık sık uluslararası medyanın manşetlerinde yer almasına karşın yaşananların bazı yayınlarda resmedilen kadar kötü olmadığını dile getiren Şimşek, "Türkiye'de işler dışarıdan bakıldığında göründüğü kadar kötü değil ancak bizim istediğimiz kadar iyi de değil. Türkiye son dönemde birçok zorlukla karşılaştı. Küresel sorunların yanı sıra ekonomiyi yavaşlatan bölgesel jeopolitik gerilimlere ve iç siyaset şoklarına maruz kaldı ancak Türkiye için en kötü dönem artık geride kaldı." ifadelerini kullandı.







kaynak:fortuneturkey